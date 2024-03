Reprezentacja Polski do lat 21 od straconej bramki rozpoczęła mecz w kwalifikacjach do mistrzostw Europy Bartosz Głąb

Reprezentacja Polski do lat 21 fatalnie rozpoczęła mecz kwalifikacyjny do mistrzostw Europy. Zespół prowadzony przez Adama Majewskiego stracił bramkę już w 5. minucie meczu z Izraelem. Do wyrównania po przerwie doprowadził rezerwowy Maksymilian Pingot. Mecz został rozgrywany w niemieckiej Jenie. "Biało-Czerwoni" zajmują 2. miejsce w grupie, tuż za plecami reprezentacji Niemiec.