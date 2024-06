Reprezentacja Polski pokrzyżowała plany Francji. "Trójkolorowi" będą mieć dużo cięższą drabinkę do finału!

Polska zagrała trzy mecze na Euro. Na koncie jeden punkt

Reprezentacja Polski w meczu o honor na Euro 2024 się spisała. Większość ekspertów nie dawała nam szans w starciu z wicemistrzami świata. Od samego początku Biało-Czerwoni zagrali odważnie i zdecydowanie. Oczywiście to rywal prowadził grę, ale kadra Michała Probierza miała swoje momenty.

Taki wynik oznacza, że Francja zajęła... 2. miejsce w grupie D. W równoległym spotkaniu Austria pokonała Holandię 3:2, dlatego to ekipa trenera Rangnicka uplasowała się na 1. pozycji. Co to oznacza w praktyce? Francja trafiła do górnej drabinki, gdzie zagra m.in. Hiszpania, Niemcy czy Portugalia.

GOL24

Portal MNFPL przypomniał poprzednie finały mistrzostw Europy w wykonaniu reprezentacji Polski. Niestety nie wygląda to najlepiej. Jedyny sukces Biało-Czerwoni odnieśli w 2016 roku, kiedy pod wodzą Adama Nawałki doszli aż do ćwierćfinału. Tam przegrali z Portugalią. Po stronie austriackiej są Szwajcarzy i Włosi. Było o co walczyć w ostatniej kolejce fazy grupowej.