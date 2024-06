Reprezentacja Polski przegrała mecz o wszystko na Euro 2024. Szanse na awans do fazy pucharowej są minimalne

Polska - Austria 1:3 (1:1)

Reprezentacja Polski mecz z Austrią zaczęła bardzo słabo. Pierwszy kwadrans należał zdecydowanie do naszych rywali, którzy zgodnie z przewidywaniami, byli bardzo agresywni i zdecydowani w pressingu. Już w 9. minucie po dośrodkowaniu w pole karne gola strzelił Gernot Trauner .

Bramkę na 1:1 udało się zdobyć w 30. minucie. Krzysztof Piątek świetnie odnalazł się w polu karnym po małym zamieszaniu. Strzał Jana Bednarka został zablokowany, ale na szczęście były napastnik Herthy Berlin przejął futbolówkę, zszedł do prawej nogi i spokojnie uderzył. Bramkarz nie miał żadnych szans.

Austriacy dobili nas w 78. minucie, kiedy Marcel Sabitzer po błędzie Pawła Dawidowicza wyszedł sam na sam z Wojciechem Szczęsnym. Środkowy pomocnik chciał minąć bramkarza, ale ten go sfaulował. Golkiper za to przewinienie otrzymał żółtą kartkę. Niestety Marko Arnautović pewnie wykorzystał "jedenastkę" i zrobiło się 1:3.

Polacy po dwóch meczach Euro 2024 mają na koncie zero punktów i mają minimalne szanse na awans do fazy pucharowej turnieju. Jedyna nasza nadzieja to tabela trzecich drużyn.