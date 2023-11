Reprezentacja Polski U-17 zremisowała 2:2 w ostatnim sparingu przed mistrzostwami świata w Indonezji ze Stanami Zjednoczonymi

Reprezentacja Polski U-17. Ostatni test-mecz przed wielkim turniejem!

Podopieczni Rafała Lasockiego przed zbliżającym się mundialem w Indonezji rozegrali jeszcze jeden test-mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Wynik sparingu to oczywiście sprawa drugorzędna, najważniejszy jest fakt, iż nikt nie doznał kontuzji, która by wykluczyła go z udziału z turnieju rangi mistrzowskiej.

Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Filip Rózga i Mike Huras, a mecz zakończył się wynikiem remisowym na tablicy 2:2. Dodatkowo obie strony ustaliły serię "jedenastek" i lepsza na miejscu rozgrywanego turnieju w Indonezji okazała się reprezentacja USA 5:4.