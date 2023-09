Reprezentacja Polski U-21 lepiej niż seniorska kadra. Podopieczni Michała Probierza skromnie wygrali z Estonią na wyjeździe 1:0 Jakub Jabłoński

Reprezentacja Polski do lat 21 we wtorek rywalizowała na wyjeździe w Tallinie z Estonią w ramach drugiej kolejki eliminacji do mistrzostw Europy. Selekcjoner drużyny młodzieżowej Michał Probierz dokonał tylko jednej korekty w porównaniu z poprzednim meczem z Kosowem (3:0). Zamiast Szymona Włodarczyka wystąpił Filip Szymczak. Ostatecznie polska kadra zwyciężyła 1:0 z niżej notowanym rywalem.