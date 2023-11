Reprezentacja Polski U-21 pokonała Izrael. Zmarnowany karny, gole Matysika i Włodarczyka. Teraz Niemcy w Essen Jacek Czaplewski

Reprezentacja Polski U-21 kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w eliminacjach do Euro. Na stadionie ŁKS Łódź wygrała z Izraelem 2:1. Bramki Miłosza Matysika i Szymona Włodarczyka padły w drugiej połowie. Przed przerwą rzutu karnego nie wykorzystał natomiast Michał Rakoczy. Podopieczni Adama Majewskiego są liderem grupy D z czterema wygranymi na koncie i imponującym bilansem bramkowym 11-1. We wtorek hit w Essen z Niemcami. - Będziemy przygotowywać się tak, żeby wygrać, a nie mieć jakieś kompleksy - zapewnił w TVP Sport selekcjoner.