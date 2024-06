Reprezentacja Polski w ampfutbolu pokazała klasę i rozbiła rywali w drugim meczu mistrzostw Europy. Pogrom na Szkotach! OPRAC.: Jakub Jabłoński

To był istny pogrom w wykonaniu Biało-Czerwonych. Reprezentacja Polski w ampfutbolu rozbiła Szkocję aż 15:0 w drugiej kolejce Mistrzostw Europy rozgrywanych we francuskim Evian. To najwyższe zwycięstwo naszej kadry w historii startów na Euro. Wcześniej w pierwszym meczu Polacy pokonali Grecję 7:0. Kandydat do złota idzie jak burza!