Reprezentacja Szkocji gotowa na historyczny sukces

Oczekiwania i nadzieje w Wielkiej Brytanii

- Szkocja niesie ciężar historycznego bagażu. To oczywiście całkowicie niesprawiedliwe, niepowodzenie w wyjściu z grupy na turniejach w 1958, 1974 lub 1992 roku - są inne przykłady, ponad pół tuzina z nich - nie ma nic wspólnego z klasą drużyny Steve'a Clarke'a w 2024 roku. Tym niemniej dopóki reprezentacja Szkocji nie doświadczy pucharowej piłki na takim szczeblu, jak ten, etykieta znamienitych nieudaczników będzie się jej trzymać - pisze "The Guardian" .

Reprezentacja Szkocji wreszcie wyjdzie z grupy?

Analizując szanse Szkocji, nie sposób pominąć nadchodzących meczów ze Szwajcarią i Węgrami. To właśnie te pojedynki mogą zadecydować o awansie Szkotów do dalszej części turnieju. Oczekuje się, że Szkocja zdobędzie co najmniej cztery punkty, co przy sprzyjających okolicznościach pozwoli na historyczny awans z grupy.