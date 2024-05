Reprezentant Polski kolejny raz ukarany w Anglii. Media: Jakub Moder stracił prawo jazdy i stanął przed sądem

Jakub Moder stracił prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. Polak stanął przed sądem

W konsekwencji - według tamtejszych dziennikarzy - nasz reprezentant uzbierał 15 punktów karnych i musiał stanąć przed tamtejszym sądem. Wyrok nie mógł być inny - prawo jazdy zabrane na sześć miesięcy . Poprzednio Moder jak zwróciły uwagę media również miewał problemy z prawem i z podobnego powodu odebrano mu dokument uprawniający do jazdy za kółkiem kolejno na sześć i dwanaście miesięcy.

Piłkarz angielskiego Brighton spieszył się na jeden trening swojej drużyny i w wyniku tego przekroczył prędkość. Jak poinformowało brytyjskie "Daily Mail" Polak jechał swoim samochodem Audi RS Quattro blisko 85 mil na godzinę (ok. 136 km/h). W Anglii na autostradzie, którą miał jechać było ograniczenie prędkości do 70 mil na godzinę (113 km/h).

To nauczy reprezentanta naszego kraju do bezpieczniejszej jazdy? To już trzeci łącznie taki przypadek.