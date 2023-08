Robert Lewandowski będzie miał nowego klubowego kolegę? Media: Joao Cancelo blisko FC Barcelony

Cancelo nie chce zostać w Manchesterze City

Jego relacje z Guardiolą nie należą do tych najlepszych. W ostatnim sezonie został wysłany na wypożyczenie do Bayernu, a po powrocie do "Obywateli" Hiszpan nie widzi dla niego miejsca w wyjściowym składzie. Nic, więc dziwnego, że Portugalczyk ze swoim agentem Jorge Mendesem szuka nowego klubu. Ten - jak informuje Fabrizio Romano właśnie się znalazł.

FC Barcelona jest zainteresowana usługami 29-latka i złożyła już pierwsze oferty.