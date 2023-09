Robert Lewandowski bez dobrego serwisu i gola w meczu z Sevillą. Sergio Ramos strzelił samobója. 16-letni Yamal znowu błysnął

FC Barcelona - Sevilla 1:0 (0:0)

Przełamanie dla Barcy przyszło dopiero w 76. minucie, kiedy Ferran Torres przerzucił piłkę do Lamine'a Yamala. 16-latek chciał odegrać główką do Lopeza, ale podanie przeciął Sergio Ramos, który wpakował piłkę do własnej bramki. Jeszcze kilka lat temu, kiedy Ramos grał w Realu, młodziutki Yamal wyprowadzał go za rękę na boisko. Teraz zagrali przeciwko sobie.