Robert Lewandowski dostał po głowie za rolę w reprezentacji Polski. Ryszard Komornicki: To żaden lider, ale indywidualista, egoista

Komornicki bezlitosny dla Lewandowskiego

- Dla mnie powiem głównym problemem jest Lewandowski i skład tej kadry. Albo zaczniemy coś zmieniać, albo będziemy ciągle wracać do tych samych nazwisk. Jak trener z kogoś rezygnuje, na przykład z Krychowiaka i innych zawodników, to nie może po dwóch czy trzech przegranych czy zremisowanych meczach wracać do nich i powoływać ich ponownie - stwierdził Komornicki w wywiadzie dla katowickiego "Sportu".

- (Lewandowski) nie jest to żaden lider, ale indywidualista, egoista. Nie oczekujmy tego, że to on będzie tych chłopaków prowadził i dbał o interes drużyny (...) Mam takie wrażenie, że jakby Polacy przegrali 5:6, a on strzelił pięć bramek, to będzie szczęśliwy, bo był najlepszy - wypalił były szkoleniowiec m.in. Górnika Zabrze.

- Nie mamy w tej reprezentacji takiego szefa, który by to wziął w ryzy. Lewandowski jest szefem, ale po meczu, a szczególnie kiedy przegramy to ma najwięcej do powiedzenia. My też mamy takie podejście, że przeciwnika nie bierzemy pod uwagę - zaznaczył Komornicki.