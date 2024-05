Robert Lewandowski dostał słodką niespodziankę przed Euro 2024 od "rodziny i znajomych"

Tort i wsparcie dla Roberta Lewandowskiego

To tak naprawdę ostatnie wspólne chwile przed Euro 2024, bo w niedzielę Lewandowski zamelduje się w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Turcją, a później w niemieckim Hanowerze, gdzie kadra zamierza stacjonować na czas turnieju.

Za Lewandowskim ciekawe dni. Chwilę temu żegnał Xaviego, potem wybył do Włoch wręczyć nagrodę Kylianowi Mbappe podczas jednej z gal. Na chwilę razem z żoną odsapnął także na Sardynii.

Okazuje się, że Lewandowski dostał efektowny tort: biało-czerwony, z herbem FC Barcelony, piłką, boiskowymi inicjałami RL9 i hasłem: We love you. Szczęśliwy pozował do pamiątkowego zdjęcia, a potem zabrał się za konsumpcję.

Czym w tak zwanym międzyczasie żyli kibice... Fenerbahce? Otóż zapowiedzianym - to nie żart - transferem Lewandowskiego do tego klubu. Polaka miałby przyciągnąć sam Jose Mourinho, który przejmie zespół przed nowym sezonem.