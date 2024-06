Robert Lewandowski o zakończeniu kariery: Muszę coś poczuć, żeby podjąć taką decyzję. Dzisiaj nic takiego nie czuję

Robert Lewandowski o przygotowaniach do Euro 2024

Lewandowski przyznał, że też nie czuje, żeby przed turniejem pompowano balonik, jak bywało wcześniej. - Czuję spokój i bardzo pozytywne nastawienie. Patrzymy z optymizmem. Zdajemy sobie sprawę, do jakiej grupy trafiliśmy, ale chcemy pokazać się z dobrej strony. Tylko jako drużyna możemy dokonać czegoś fajnego - zaznaczył.

Kapitan Biało-Czerwonych uciekł od odpowiedzi na pytanie o to co uzna za sukces na Euro. - Ciężko powiedzieć dzisiaj. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Liczę na punkty i fajne granie. Wydaje mi się, że atmosfera będzie fajna, do Niemiec przyjedzie wielu Polaków - podkreślił i dodawał: - Jestem w dobrym nastroju. Jadę na Euro z pozytywnym nastawieniem. Dla mnie każdy moment będzie tam wyjątkowy. Chcę doceniać nawet każdy punkt przygotowań.