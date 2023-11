Robert Lewandowski po meczu z Realem Sociedad nie podał ręki trenerowi FC Barcelony Xaviemu Hernandezowi. Przedziwne zachowanie Polaka

Robert Lewandowski obrażony na trenera?! Nie podał mu ręki

Po meczu z Realem Sociedad na Estadio Anoeta "Lewy" nie podał ręki swojemu trenerowi w momencie schodzenia piłkarzy do szatni mijając Xaviego Hernandeza, który z pozostałymi piłkarzami zbijał "piątki" po szczęśliwie zakończonym starciu. Kamery w tunelu uchwyciły sytuację, w której nasz kapitan zbliża się do trenera i w odpowiednim momencie odwraca głowę od niego. Całość można obejrzeć na oficjalnym profilu ligi hiszpańskiej na portalu X (dawniej Twitter). O co chodziło "Lewemu"? Czy może to był przypadek i niefortunne ułożenie kamery w momencie, gdy przechodził napastnik?