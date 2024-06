Robert Lewandowski przed meczem z Francją na Euro 2024: Zdajemy sobie sprawę jak wielkim wyzwaniem będzie jutrzejszy mecz

Kapitan reprezentacji Polski na Euro 2024 po raz pierwszy zagrał dopiero w drugiej połowie meczu z Austrią, który był decydujący w kontekście zachowania szans na awans do fazy pucharowej turnieju. Wcześniej Lewy zmagał się z urazem, którego nabawił się w pierwszej połowie meczu towarzyskiego z Turcją.

- Dla mnie to był ciężki moment, nie mogłem być częścią drużyny w przygotowaniach do mistrzostw Europy poprzez kontuzję, której doznałem i musiałem trenować indywidualnie. Dla mnie osobiście to był, można powiedzieć dramat, po tylu latach bycia reprezentantem, jeszcze w perspektywie tego, że bardzo chciałem tutaj być dostępny na sto procent. Więc zdecydowanie to były dla mnie ciężkie chwile. Taka niemoc trochę, że nie możesz pomóc swojej drużynie na boisku. Oczywiście starałem się być częścią drużyny cały czas poza boiskiem, czy to w szatni, czy też pomagać drużynie poza, jak spędzaliśmy razem czas. Ze stricte piłkarskiego aspektu to była dla mnie bardzo ciężka sytuacja. Dopiero teraz po tym czasie mogę powiedzieć - tak, jestem gotowy - ale trochę to już jest za późno. Mamy jeszcze jeden mecz przed sobą i teraz tutaj będziemy chcieli zagrać o to żeby dać kibicom radość. Żebyśmy zagrali dobre spotkanie. Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest dla nas ten mecz. Trener od wielu tygodni wpaja nam, że mamy się nikogo nie bać i tak będziemy do tego meczu podchodzili - powiedział Robert Lewandowski.