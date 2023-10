Robert Lewandowski skomentował wynik El Clasico: Boli. Nie zasługiwaliśmy na porażkę!

Robert Lewandowski podsumował mecz FC Barcelona - Real Madryt

Decyzją trenera Xaviego to nie Lewandowski wybiegł w ataku na Real. Zamiast niego ponownie w jedenastce zobaczyliśmy Ferrana Torresa, który w 6 minucie miał swój mały wkład w bramkę Ilkaya Gundogana.

Lewandowski pojawił się po godzinie. Wszedł jako zmiennik Ferrana. - Ta porażka dzisiaj boli. Z pewnością na nią zasługiwaliśmy, ale niestety przegraliśmy. Ostatni czas dla całej drużyny był ciężki; mieliśmy dużo kontuzji. Było sporo meczów, co dwa dni, a ciężko jest grać cały czas w praktycznie jednym składzie - zwrócił uwagę Lewandowski.

Był to pierwszy występ Lewego po urazie odniesionym na początku października. Raz oddał strzał z dystansu. Mocny, ale minimalnie niecelny. - Dawaliśmy z siebie wszystko. Może zabrakło sił w końcówce. Nie miałem za dużo piłek w polu karnym. Zawsze pierwsze minuty po urazie to znak zapytania. Każdy kolejny dotyk z piłką pomaga mi w tym, żeby czucie gry wróciło. Tego nie można porównać z występami co trzy dni czy co tydzień. Byłem mocno skupiony, żeby nie myśleć o trzech tygodniach przerwy. Przeciwnie - podchodziłem pod grę, próbowałem zagrać, rozegrać - podkreślił Lewandowski dla Canal+.