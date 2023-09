Robert Lewandowski spotkał się ze znanym polskim raperem Matą. Szykują wspólną piosenkę? Utwór o Sochanie odniósł sukces

Robert Lewandowski nagra piosenkę?

Wszyscy, którzy śledzą Roberta Lewandowskiego w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że napastnik bardzo lubi słuchać polskiego rapu. W lipcu małżeństwo Lewandowskich i ich goście przez kilka dni świetnie bawili się na włoskiej imprezie zorganizowanej z okazji odnowienia przysięgi małżeńskiej. Każdego dnia zawodnik Barcelony i jego żona wrzucali do internetu nagrania z przyjęcia. Jeden z filmików stał się hitem w mediach społecznościowych. Przedstawia on Roberta Lewandowskiego, który śpiewa razem z raperem Quebonafide - jednym z najpopularniejszych artystów w Polsce. Muzyk oraz jego partnerka Natalia Szroeder to przyjaciele Roberta i Anny. Dostali oni nawet zaproszenie na kolację do Barcelony pod koniec 2022 roku.