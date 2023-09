Robert Lewandowski strzelił 100. bramkę w europejskich pucharach. FC Barcelona wysoko prowadzi w pierwszym meczu Ligi Mistrzów

FC Barcelona wysoko prowadzi. Robert Lewandowski w "klubie 100"

Robert Lewandowski zdobył bramkę w 19. minucie meczu 1. kolejki grupy H Ligi Mistrzów u siebie z Antwerpią. To jego 92. gol w historii występów w Champions League. Polak trafił do siatki z kilku metrów, wykorzystując świetne podanie Joao Felixa. To właśnie Portugalczyk dał "Dumie Katalonii" prowadzenie w 11. minucie. Kilka minut po trafieniu "Lewego" padł go samobójczy. Raphinha nabił wrzutką jednego z obrońców. Do przerwy belgijski klub przegrywał już 0:3.