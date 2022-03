Robert Lewandowski uznany Sportowcem Roku na gali Wiktory 2021. Dariusz Szpakowski klęknął przed jego mamą, Iwoną

Z racji obowiązków w Bayernie Monachium Robert nie mógł odebrać nagrody osobiście. W jego imieniu zrobiła to mama, Iwona, przed którą... uklęknął wręczający statuetkę Dariusz Szpakowski. Legendarny komentator chciał w ten sposób wdzięczność za wychowanie tak wspaniałego człowieka i sportowca.

Zanim Szpakowski ogłosił werdykt, opisał sylwetkę piłkarza. Mówił: - Podziwia go cały świat i go nam zazdrości. A my jesteśmy dumni, że jest Polakiem. To on jako pierwszy powiedział: "nie. Nie zagramy z agresorem, nie zagramy reprezentacja Rosji". Za nim poszli wszyscy biało-czerwoni. To on we wtorkowy wieczór podszedł do najważniejszego rzutu karnego w swoim życiu. Nie zawiódł i powiódł biało-czerwonych do dziewiątego udziału w finałach mistrzostwach świata - przypomniał komentator, a na twarzy Iwony Lewandowskiej zagościł szeroki uśmiech.

- Jestem wzruszona - zaczęła przemowę matka Roberta. - Żyjemy teraz w takich czasach, że wartość (nagrody) jest podwójna, potrójna, w zasadzie bez wartości, bo mój syn tak się zachował. Ale to nie tylko Robert. Cała drużyna jako pierwsza przeciwstawiła się (Rosji - red.). Mogli ponieść konsekwencje i za to ich cenię. Jestem dumna. W Chorzowie to było apogeum. Głos mi się łamie. W imieniu Roberta chciałabym podziękować kibicom. W okresie pandemii będąc na stadionie czułam niedosyt, pustkę. W momencie kiedy wrócili teatr odżył (...) To trofeum jest również dla kibiców. Zawsze mówię, że jak przepraszam, że to tylko ja, a nie Robert. On wniósłby tutaj jeszcze większe szczęście. Ale jest z nami na odległość. Jest szczęśliwy. Tak go wzruszonego po meczu dawno nie widziałam. Chwilo, trwaj! A przede wszystkim koniec z wojną! Pracuję w szkole, mam dzieci ukraińskie. One tak są zagubione, tak potrzebują wsparcia... Prawie 40-lecie w zawodzie trenera-nauczyciela daje mi dopiero teraz taką satysfakcję, że zawsze pomagaliśmy, ale ta pomoc teraz jest inna - ta najprawdziwsza.