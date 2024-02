Robert Lewandowski w szoku. Martin Hongla "zabrał" mu gola, zaraz potem Granada wyrównała z FC Barceloną

La Liga. FC Barcelona - Granada 1:2. Wrócił Marc-Andre ter Stegen

To Lewandowski w 41 minucie powinien był podwyższyć na 2:0, jednak po składnej kontrze piłkę zmierzającą do siatki w ostatniej chwili wybił Martin Hongla.

Z przedostatnią Granadą miało pójść gładko i początkowo rzeczywiście szło. Barcelona objęła prowadzenie przed upływem kwadransa. Po świetnym podaniu Joao Cancelo akcję na długim słupku zwieńczył najmłodszy w składzie Lamine Yamal . Dla 16-latka to druga bramka w sezonie.

- Nieprawdopodobna interwencja - ocenił w Canal+ Sport Tomasz Ćwiąkała. - Biorąc pod uwagę skalę oczekiwań, jakości piłkarza w stosunku do tego co prezentuje na boisku, to Martin Hongla jest dzisiaj dla mnie jednym z najbardziej wartościowych - przekonywał komentator.