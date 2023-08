Robert Lewandowski w wywiadzie dla L'Équipe: Wciąż kocham strzelać gole i nie odkryłem wsyzstkiego w piłce nożnej

Wywiad Roberta Lewandowskiego dla L'Equipe

21 sierpnia "Lewy" będzie obchodził 35. urodziny. Zapewnia, że jest w szczytowej formie. "Wiek to tylko liczba, jeśli porównam się z młodzieżą w drużynie, widzę, że tam jestem wśród niej. Nadal mam dużo energii. Ciągle poprawiam swoje przygotowanie. Nie jestem taki sam jak 3-4 lata temu. Moje rutyny ciągle się zmieniają i wszystko analizuję. Zwracam większą uwagę do jakości".

Przed Robertem Lewandowskim drugi sezon w Barcelonie. Poprzedni może zaliczyć do udanych. W Primera Division strzelił 23 bramki, dzięki czemu został królem strzelców rozgrywek. Do tego "Duma Katalonii", po czterech latach, została mistrzem Hiszpanii. W obszernym wywiadzie dla francuskiego L'Equipe kapitan reprezentacji Polski poruszył kilka wątków ze swojego życia.

Lewandowski zachwyconą Barceloną

W rozmowie z L'Equipe poruszył też temat nauki języka. Zdradził, że szybko się nauczył hiszpańskiego, aby lepiej komunikować się z zawodnikami, którzy nie znają angielskiego. Zwrócił uwagę na współpracę z Pedrim. "Lubię graczy, którzy rozumieją piłkę nożną. On widzi wiele. Mowa ciała, oczekiwanie. Odnajdujemy wspólną nić porozumienia". Tym samym nawiązał też do pierwszego pobytu w Bayernie Monachium, do którego trafił przed sezonem 2014/15. "W moim pierwszym roku nie miałem takich kontaktów jak później z Thomasem Muellerem czy innymi kolegami. To nie jest automatyczne. Potrzeba czasu, aby zrozumieć ruchy każdego z nich. W Barcelonie mamy ogromny potencjał"