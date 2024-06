Roberto Baggio okradziony i zraniony podczas meczu Hiszpania - Włochy na Euro 2024

Euro 2024: Rozbój w domu Baggio

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Corriere della Sera", pięciu uzbrojonych włamywaczy wtargnęło do rezydencji Baggio, położonej niedaleko Vicenzy. W trakcie próby powstrzymania przestępców, jeden z nich uderzył Baggio kolbą pistoletu w czoło, powodując poważną ranę. Następnie, złodzieje zamknęli Baggio wraz z rodziną w jednym z pokoi, kontynuując poszukiwania cennych przedmiotów, takich jak pieniądze i biżuteria.

Całe zdarzenie trwało około 40 minut. Gdy tylko Baggio zdał sobie sprawę, że przestępcy opuścili jego dom, natychmiast wyważył drzwi i wezwał pomoc. Konieczna była również wizyta w szpitalu, gdzie rana na czole została zaopatrzona szwami.

Roberto Baggio, laureat "Złotej Piłki" w 1993 roku, jest pamiętany nie tylko za swoje osiągnięcia klubowe, ale również za wkład w reprezentację Włoch, z którą dotarł do finału mistrzostw świata w 1994 roku. Spotkanie to, rozstrzygnięte rzutami karnymi, przeszło do historii jako jedno z najbardziej emocjonujących, a Włochy musiały uznać w nim wyższość Brazylii.