Roberto Carlos Fernandez uzgodnił warunki kontraktu z Legią Warszawa. Media: Transfer na ostatniej prostej

Legia Warszawa z kolejnym wzmocnieniem

Trzeba przyznać, że klub ze stolicy mocno rozpoczął letnie okienko transferowe. Claude Goncalves, Luquinhas oraz Kacper Chodyna. To piłkarze, którzy do tej pory zasilili szeregi drużyny dowodzonej przez portugalskiego trenera, Goncalo Feio. A to jeszcze nie koniec.

Wcześniej dziennikarz portalu Meczyki.pl poinformował również o próbie zakontraktowania napastnika Jean-Pierre Nsame.

Doświadczony snajper, który na swoim koncie ma aż 175 bramek. Dołączy do Legii?