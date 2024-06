Ronald Koeman, selekcjoner reprezentacji Holandii: Robert Lewandowski to gwiazda, ale jest zbyt drogi i zaawansowany wiekowo dla "Barcy"

Robert Lewandowski za stary? Selekcjoner Holandii tak uważa

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Mundo" Holender wskazał na ryzyko wynikające z zakupu zaawansowanego wiekowo napastnika, jakim w lipcu 2022 r. był nabywany wówczas przez Barcelonę Lewandowski. Koeman, który w przeszłości grał jako piłkarz i był trenerem Barcelony, potwierdził, że należał do grona osób sceptycznie nastawionych do zakupu "Lewego" do katalońskiej drużyny.