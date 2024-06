Euro 2024: Portugalia - Czechy 2:1 (0:0)

W pierwszej połowie niewiele mieliśmy z gry. Czesi skutecznie się bronili przed naporem portugalskich gwiazdorów. Przede wszystkim na lewej stronie akcje napędzał błyskotliwy skrzydłowy włoskiego Milanu - Rafael Leao. Portugalczyk kilkukrotnie szukał dośrodkowaniami w polu karnym największej gwiazdy drużyny - Cristiano Ronaldo.

Swoją okazję na bramkę miał również Ruben Dias. Środkowy obrońca Manchesteru City jako jeden z nielicznych drużyny prowadzonej przez Roberto Martineza w tym sezonie bramki jeszcze nie zdobył. 27-latek stanął przed szansą mocnego uderzenia sprzed pola karnego. Ostatecznie Czesi skutecznie go zablokowali.

Ronaldo bez gola zapisuje się na kartach historii. Portugalia ze zwycięstwem PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

Dla Ronaldo szczególnie to było wyjątkowe spotkanie. Piłkarz saudyjskiego Al-Nassr przeszedł do historii. Jako jedyny wystąpił na sześciu mistrzostwach Europy: od 2004 do 2024 roku. Przypomnijmy, że w roli "grającego trenera", gdy zszedł z kontuzją w finale Euro 2016 dopingował swoich kolegów w osiągnięciu największego sukcesu reprezentacyjnego w karierze. Portugalia pokonała wówczas Francję w Paryżu i podniosła upragniony puchar.