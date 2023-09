Ruch Chorzów - Raków Częstochowa ONLINE. Spotkanie po latach… nar różnych biegunach. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów – Raków Częstochowa ONLINE

Raków chce za to pójść z ligowym „prądem” – po 6 rozegranych spotkaniach (2 zaległe) zajmuje wysokie 5. miejsce z 13 punktami. Trzy ostatnie mecze kończyły się zwycięstwami i zachowaniem czystych kont. Na kontynuowanie tej serii liczą w Częstochowie.

Obie drużyny spotykają się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym po raz pierwszy od 25 lat. W sezonie 2017/18 grały na zapleczu. Wówczas jedną bramką wygrywała ta drużyna, która była gospodarzem.

Jarosław Skrobacz, trener Ruchu Chorzów - Myślę że dla nas jest to wydarzenie. Ja chciałbym, żeby to też żeby to też było wydarzenie dla kibiców. Żeby to było docenienie też tego co ten zespół zrobił, bo myślę, że jeszcze kilka miesięcy a na pewno kilkanaście temu to nikt nawet nie mógł marzyć o tym żeby żeby takie spotkanie grać więc na pewno jest to jest to spore wydarzenie przed nami i teraz już tylko w naszych głowach w naszych nogach żeby w nim wypaść dobrze .