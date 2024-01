Samobój Jakuba Kiwiora w hicie Arsenal - Liverpool. Polak nie popisał się w meczu Pucharu Anglii

Puchar Anglii. Arsenal - Liverpool 0:1. Samobój Jakuba Kiwiora

Pretendenci do tytułu mistrza Anglii spotkali się już w 1/32 finału krajowych rozgrywek. Czwarty w tabeli Premier League Arsenal uchodził za faworyta meczu z pierwszym Liverpoolem, w którego składzie zabrakło m.in. Mohameda Salaha. Egipcjanin w Kairze zagrał dla reprezentacji przeciw Tanzanii (2:0) w sprawdzianie przed Pucharem Narodów Afryki. Strzelił gola z karnego i zapisał asystę.

Na Emirates Stadium w Londynie Jakub Kiwior zajął miejsce na lewej stronie obrony. To właśnie z jego sektora pod koniec pierwszej połowy poprzeczkę obił Trent Alexander-Arnold. Wcześniej w obramowanie drugiej bramki trafił natomiast Martin Odegaard.

Piłkarz Pogoni Szczecin ożenił się. A to niejedyna dobra informacja

Moment samobójczego gola Kiwiora Internet

Po przerwie to Alisson po rykoszecie musiał ratować Liverpool. Goście mieli za to sytuację po solowej akcji Darwina Nuneza. Zbiegając ze skrzydła do środka, Urugwajczyk nie dokręcił jednak piłki. Później dogodne szanse mieli też Luiz Diaz czy główkujący w poprzeczkę Diogo Jota.