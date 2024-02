Sebastian Szymański obserwowany przez trzy kluby Premier League: Arsenal, Manchester United i Tottenha

Sebastian Szymański pod lupą Arsenalu, Manchester United i Tottenhamu

Według informacji portalu TEAMTalk Sebastian Szymański jest pod baczną obserwacją Arsenalu, Manchesteru United oraz Tottenhamu. Wysłannicy tych klubów polecieli do Turcji, by zobaczyć Polaka na żywo w barwach Fenerbahce. Do tej pory w 39 występach strzelił aż 12 goli i zapisał 14 asyst, ale jego zespół ostatnio utracił pozycję lidera na rzecz broniącego tytułu Galatasaray.

Szymański nigdy dotąd nie grał w jednej z pięciu czołowych lig świata. Interesują się nim nie tylko przedstawiciele Premier League. Nad transferem dyskutują także we włoskiej Serie A - konkretnie w Milanie i Interze Mediolan, który porozumiał się już z Piotrem Zielińskim. Przypadek Szymańskiego jest jednak inny - trzeba zapłacić i to naprawdę sporo. Ile? 20 mln euro może nie zadowolić Turków, którzy zainwestowali pół roku temu połowę tej sumy...