Sebastian Szymański żartuje na konferencji prasowej. "Namawiam Nicolę Zalewskiego na transfer do Fenerbahce"

Konferencja reprezentacji Polski

- Pragnąc uspokoić niektórych dziennikarzy, martwiących się o stan murawy na PGE Narodowym, pragniemy wyjaśnić pewne kwestie. Wszystkie jednostki treningowe odbywające się na obiekcie są precyzyjnie zaplanowane. Zawodnicy odbywają określone ćwiczenia w konkretnych sektorach boiska, aby obciążenie rozkładało się równomiernie. Gdy dany fragment murawy - co jest naturalne w cyklu treningowym - nosi ślady użytkowania, zajęcia prowadzone są w innym sektorze, a zużyty fragment jest wymieniany. Nie musimy zatem martwić się o stan boiska podczas treningów i zbliżających się meczów - powiedział Emil Kopański cytowany przez portal "Łączy nas piłka".

- Bardzo szanuję Kubę jako piłkarza, bo w niejednym meczu pokazał, że umie grać naprawdę dobrą piłkę. Lubię takich zawodników na pozycji numer sześć. Prawa i lewa noga. Widzi praktycznie wszystko i nie boi się grać jak swój wiek. To też jest duży plus. Myślę, że ma bardzo dobry sezon za sobą - powiedział Sebastian Szymański, który także gra w lidze tureckiej.

Następnie Jan Bednarek oraz Sebastian Szymański zostali poproszeni przez jednego z dziennikarza, żeby ocenili miniony sezon. Obrońca Southampton awansował do Premier League, natomiast ofensywny pomocnik z Fenerbahce zdobył wicemistrzostwo. Nowym trenerem tureckiego klubu został Jose Mourinho, czyli były szkoleniowiec... Nicoli Zalewskiego w AS Romie. Nie zabrakło żartu, że Szymański namawia swojego młodszego kolegę z kadry na transfer do Turcji.