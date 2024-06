Selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps: Oczywiste jest, że do zwycięstwa potrzebne są gole. Zajmiemy się tym

i

Selekcjoner „Les Bleus” Didier Deschamps zapowiedział, że Francuzi poprawią swoją skuteczność w kolejnych meczach.

– Niestety, nie udało nam się wrzucić piłki do siatki. Mecz był bardzo intensywny i cieszyłem się, że moi chłopcy wyłożyli na stół swoje dawne umiejętności, choć rozczarował mnie brak skuteczności pod bramką. Można wyciągnąć wiele pozytywów, trzeba jednak wziąć pod uwagę poziom przeciwników, a obaj są silni [reprezentacje Austrii i Holandii]. Wiadomo jednak, że do zwycięstwa potrzebne są gole. Zajmiemy się tym i mamy nadzieję poprawić sytuację w następnym meczu, aby osiągnąć nasz cel i przejść do następnego etapu