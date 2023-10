Selekcjoner reprezentacji Mołdawii Serghei Clescenco: Lewandowski kontuzjowany, ale Polska ma innych utalentowanych zawodników

Selekcjoner Mołdawii chwali reprezentację Polski

Polscy piłkarze wylecieli z Wysp Owczych dopiero w sobotę ze względu na złe warunki pogodowe na lotnisku w Thorshavn. - Słyszeliśmy o problemach z lotem. Zmieniliśmy godzinę naszego treningu, ale myślę, że nie będzie to miało większego wpływu na nasze przygotowania do meczu - ocenił trener Mołdawian.

- Liczymy na to, że uda nam się osiągnąć pozytywny wynik. Mam nadzieję, że znajdziemy sposób na to spotkanie. Zanalizowaliśmy mecz Polaków na Wyspach Owczych i spodziewamy się, kto będzie mógł zagrać w niedzielę - stwierdził Clescenco.

W czerwcu Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawią w Kiszyniowie 2:3, choć do przerwy prowadzili 2:0. - To zwycięstwo bardzo nam pomogło. Rozumiemy, że każdy mecz ma swoją specyfikę i musimy być gotowi na wszystko. Reprezentacja Polski jest uważana za znacznie lepszą drużynę. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że będziemy w stanie stawić czoła również mocnym zespołom - skomentował Clescenco.

- Spodziewamy się bardzo trudnego meczu. Polacy będą chcieli się zrewanżować, ale jesteśmy przygotowani i wierzymy w siebie. Mamy nadzieję, że również na tym boisku uda nam się zdobyć punkty - dodał. W niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie spodziewana jest wysoka frekwencja.

- Czujemy presję, ale to coś pozytywnego. Nie jesteśmy faworytem, a to daje nam siłę. Na boisku damy z siebie wszystko. Dla nas to bardzo ważny mecz. Osiągaliśmy już dobre wyniki z mocnymi zespołami i jutro możemy to powtórzyć oraz zmienić bieg historii. Nie boimy się - zadeklarował Clescenco. (PAP/oprac. własne)