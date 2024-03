Serbia zagrała mecz towarzyski w Moskwie z Rosją. Wystąpili piłkarze czołowych europejskich klubów

Kontrowersyjny mecz w Moskwie. Rosja zagrała z Serbią

Od dwóch lat Rosja jest wykluczona ze wszystkich rozgrywek piłkarskich ze względu na prowadzoną wojnę na Ukrainie. Reprezentacja narodowa mimo wykluczenia przez FIFA oraz UEFA regularnie rozgrywa mecze towarzyskie z innymi nacjami. W zeszłym roku Rosjanie rozegrali 8 spotkań kontrolnych z reprezentacjami spoza Europy. Przeciwnikami "Sbornej" byli między innymi Iran oraz Kamerun.

Teraz po raz pierwszy od dwóch lat Rosja zagrała z europejskim rywalem. Do Moskwy przyleciała Serbia przygotowująca się do Euro 2024. Już w czerwcu Serbowie będą rywalizować z Anglią, Słowenią i Danią o awans do fazy pucharowej turnieju.