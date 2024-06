Skład na mecz Polska - Austria. Wojciech Kowalczyk nie chce Roberta Lewandowskiego. Podał autorską jedenastkę

Skład Polski na Austrię według Wojciecha Kowalczyka

Kowalczyk w Kanale Zero zaproponował dwie zmiany w porównaniu do przegranego 1:2 spotkania z Holandią. Według niego Bartosz Slisz powinien zastąpić w środku Kacpra Urbańskiego, natomiast w ataku do Adama Buksy mógłby dołączyć nie Robert Lewandowski, ale Karol Świderski.

- Widziałem gdzieś urywek jakiegoś biegania Lewandowskiego wokół boiska. W takim tempie to szybciej biegają w okręgówce, w IV lidze, w B-klasach, A-klasach. Podejrzewam, że nie wyjdzie od pierwszej minuty, jeśli w ogóle wyjdzie - stwierdził Kowalczyk.

- W ataku musimy mieć piłkarzy przygotowanych do walki, zdrowych. Czym wytłumaczymy jeśli w 25 minucie Lewandowski nie wróci za akcją, bo w tym tempie ostatnio nie trenował. Powiemy: Robercik może? Albo grasz w jedenastu, albo w dziewięciu. Dlatego nie wystawiłem ani Lewandowskiego, ani Dawidowicza - dodał ekspert Kanału Zero.