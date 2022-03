Skład Polski na mecz ze Szkocją! Jest piłkarz z Ekstraklasy

Skład Polski na mecz ze Szkocją:

Szkocja - Polska ONLINE

Po przełożonym, z oczywistych względów na czerwiec, meczu z Ukrainą w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2022, Szkocja gości w czwartek wieczorem Polskę w meczu towarzyskim. Przychody z biletów mają zostać przekazane na rzecz pomocy dla Ukrainy.

Szkoci będą mieli oko na wynik spotkania Walii z Austrią w Cardiff, ponieważ zwycięzca zmierzy się ze Szkocją lub Ukrainą o miejsce w turnieju jeszcze w tym roku. Póki co baraż pomiędzy Szkotami i Ukraińcami został przełożony na bliżej nieokreślony termin w czerwcu. Liczymy na to, że wówczas zapanuje już pokój na ziemi ukraińskiej i jej piłkarze będą mieli głowę do gry w piłkę.

Jednak wizyta Polski, która z powodu sankcji nałożonych na Rosję została zwolniona z udziału w eliminacjach do Mistrzostw Świata, będzie dla drużyny Steve'a Clarke'a świetnym sposobem na przygotowanie się do nadchodzących wielkich meczów.

Drużyna Czesława Michniewicza zajmuje jedno miejsce za Ukrainą i 12 za Szkocją w rankingu FIFA. Spadek w rankingu to pokłosie zawalonego przez Paulo Sousę i jego zespół Euro 2020, w którym zdobyliśmy zaledwie punkt. W grudniu Sousa niespodziewanie odszedł, a w jego miejsce przyszedł Czesław Michniewicz.