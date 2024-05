Skrót meczu Cracovia - Raków Częstochowa 2:0. "Pasy" zapewniły sobie utrzymanie w PKO Ekstraklasie!

Bramki z meczu Cracovia - Raków

Od pierwszych minut to Raków Częstochowa kontrolował grę. Z 80 procent posiadania piłki w pierwszej połowie nic nie wynikało. To Cracovia miała lepsze okazje do strzelenia gola. Już na początku Patryk Sokołowski po wrzucie z autu trafił w bramkarza gości. "Pasy" objęły prowadzenie w 37. minucie. Rakoczy dostał dobrą piłkę w pole karne od Makucha. Młody zawodnik pokiwał i uderzył na bramkę. Racovitan interweniował na linii, ale futbolówka spadła pod nogi napastnika Kallmana, który wykończył prostą sytuację. W drugiej połowie Makuch znowu dobrze wyłożył piłkę do młodego kolegi, który podciął futbolówkę nad bramkarzem.