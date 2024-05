Skrót meczu GKS Tychy - GKS Katowice 2:3. Gole, bramki. Szalone derby dla GieKSy Jacek Czaplewski

Wideo

Niezwykłych emocji dostarczył mecz GKS Tychy - GKS Katowice. Walka w prestiżowych derbach Fortuna 1 Ligi toczyła się do samego końca. Ostatecznie w doliczonym czasie to przyjezdni zdobyli trzecią bramkę i wygrali 3:2, zachowując szanse na bezpośredni awans do ekstraklasy. Oto skrót najciekawszych akcji w tym wszystkie gole.