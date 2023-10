Skrót meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2 [WIDEO] Miedziowi wypunktowali rywala OPRAC.: Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze zero, Zagłębie Lubin dwa. Choć gospodarze oddali dwa razy więcej strzałów to goście cieszą się z wygranej. Zobaczcie skrót najciekawszych akcji w tym bramkę do pustej siatki.