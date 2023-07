Skrót meczu Korona Kielce - Śląsk Wrocław 1:1. Gospodarze trafili w końcówce [WIDEO]

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Śląsk Wrocław 1:1 (0:0)

Pierwsza część meczu była bardzo chaotyczna. I nie chodzi wcale o boiskowe wydarzenia. Potężna burza nawiedziła Kielce i zawodnicy nie walczyli tylko między sobą, ale także z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

W pierwszej połowie bramek się jednak nie doczekaliśmy. To na samym początku drugiej padło pierwsze trafienie. Wynik otworzył Martin Konczkowski. Na 1:1 z kolei trafił zmiennik Adrian Dalmau. To debiutanckie trafienie 29-latka, który przed sezonem trafił do Polski z hiszpańskiego Alcorconu.

Do samego końca gospodarze napierali niesieni dopingiem ponad 11 tys. fanów z trybun. Do świetnej sytuacji doszedł najskuteczniejszy strzelec Korony z minionego sezonu - Jakub Łukowski. Ale uderzenie pomocnika z ostrego kąta wyłapał Rafał Leszczyński.