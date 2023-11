Skrót meczu ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 0:2. Gole strzelili tylko obrońcy gości [WIDEO]

Bramki z meczu ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 0:2

Dużo bardziej punktów potrzebowali gospodarze, którzy do pierwszego bezpiecznego miejsca w tabeli tracili już siedem punktów. Od początku spotkania inicjatywa należała jednak do lubinian, którzy szybko objęli prowadzenie. W 9. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego strzelał Tomasz Pieńko, a lot piłki po drodze do bramki ŁKS zmienił jeszcze kapitan Zagłębia Bartosz Kopacz.

Łodzianie odpowiedzieli jedynie strzałami Hiszpana Daniego Ramireza z rzutu wolnego i Piotra Janczukowicza z dalszej odległości. Oba nie sprawiły jednak żadnych problemów Szymonowi Weirauchowi, który zastąpił w bramce Zagłębia zawieszonego na dłużej za niesportowe zachowanie Greka Sokratisa Dioudisa. Za to drużyna trenera Waldemara Fornalika była blisko podwyższenia prowadzenia w 26. minucie, kiedy znów po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka otarła się o głowę Pieńki i odbiła od słupka bramki ŁKS.