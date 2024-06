Skrót meczu Polska - Turcja. Ostatni sparing przed Euro 2024 - zwycięski. Karol Świderski z golem i problemem

Skrót meczu Polska - Turcja. Alarm w reprezentacji

Świetną akcję okupił fatalną w skutkach cieszynką w wyniku, której musiał opuścić boisko. Po efektownym wyskoku najpewniej napastnik Hellasu Werona podkręcił staw skokowy . Komentujący mecz Mateusz Borek przekazał w drugiej połowie, że Świderski udał się do szpitala na rezonans magnetyczny.

Gole w drugiej połowie. Strzelili Turcy, odpowiedzieli Polacy Na nieszczęście Biało-Czerwonych wyrównanie przyszło w 77. minucie. Baris Alper Yilmaz oddał mocny strzał, który po lekkiej obcierce o Bartosza Salamona zmierzała do siatki zaskoczonego Wojciecha Szczęsnego .

W drugiej połowie reprezentanci nie przestawali atakować. Swoją znakomitą okazję miał Kacper Urbański . Pomocni został znakomicie obsłużony w polu karnym, oddał strzał, ale to bramkarz rywali zdołał wyjść zwycięsko z tej konfrontacji.

W momencie, gdy wydawało się że Polacy tylko zremisują przed wylotem do Niemiec pojawił się Nicola Zalewski. Piłkarz Romy oddał mierzony, finezyjny strzał z linii pola karnego i nie dał szans golkiperowi rywali. Biało-Czerwoni przechyli szalę na swoją stronę i w dobrych humorach udadzą się do Niemiec. Tylko co z Lewandowskim i Świderskim?!