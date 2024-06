Skrót meczu Portugalia - Czechy. Cristiano Ronaldo po raz szósty na mistrzostwach Europy. Debiutant z golem

Skrót meczu Portugalia - Czechy na Euro 2024

Grupowi rywale Polaków w eliminacjach do turnieju zadali jeden cios w 62. minucie. Lukas Provod zdecydował się na strzał z dystansu. Ten okazał się na tyle perfekcyjny, że bramkarz Diogo Costa nie dał rady sięgnąć futbolówki.

Później to Portugalczycy przeszli do konkretów. Najpierw po jednej ze wrzutek do własnej bramki piłkę wpakował Robin Hranać, który ustrzelił tak zwanego "swojaka". Zaskoczył własnego bramkarza strzałem z... kolana.