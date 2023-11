Skrót meczu Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź 2:1 [WIDEO]. Podopieczni Jacka Magiery wygrywają w ostatniej akcji meczu, są liderem

PKO Ekstraklasa. Bramki z meczu Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź

Początek niedzielnego spotkania zdecydowanie należał zdecydowanie do graczy gospodarzy. W 12. minucie po efektownej akcji do siatki przyjezdnych trafił nie kto inny jak niesamowity w tym sezonie Erik Exposito. Hiszpański napastnik dopadł do odbitej od słupka piłki i z zimną krwią wbił futbolówkę do niemal pustej bramki. Później gracze WKS-u stopniowo przejmowali inicjatywę i nie pozwalali gościom na zbyt wiele w ich polu karnym.

Z kolei w 78. minucie doszło do czegoś zaskakującego we Wrocławiu. Fatalnie spisujący się w tym sezonie ŁKS Łódź zdołał na wypełnionym po brzegi Tarczyński Arena doprowadzić do wyrównania. Po akcji z prawej strony Stipe Jurić kapitalnie odnalazł się w polu karnym gospodarzy i w odpowiednim momencie dołożył nogę. Szał radości w sektorze gości, smutek kibiców gospodarzy - przyjezdni wyrównali stan rywalizacji.