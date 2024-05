Skrót meczu Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Nahuel Leiva popisał się cudownym trafieniem

Gole z meczu Śląsk Wrocław - Radomiak Radom

Przyjezdnym do wypełnienia zadania wystarczał remis i dlatego od pierwszych minut skupiali się na defensywie i czekali, co zrobi Śląsk. Gospodarze mieli przewagę, byli częściej przy piłce, ale pierwsi bliżsi zdobycia gola byli przyjezdni. Nahuel Leiva źle trafił w piłkę i ta w polu karnym poleciała w kierunku Luka Vuskovica, który z kilku metrów trafił w poprzeczkę.

Kilka chwil później gospodarze przeprowadzili kolejny atak. Piotr Samiec-Talar przytomnie w polu karnym zgrał do Macenki, a ten z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Gol nieco zmienił obraz gry. Radomiak nie miał już czego bronić i śmielej ruszył do przodu. To sprawiło, że więcej miejsca do ataku mieli gospodarze. Po jednej z szybkich akcji w idealnej sytuacji znalazł się Nahuel Leiva i kiedy wydawało się, że piłka musi wpaść do siatki i będzie 2:0, świetną interwencją popisał się Kobylak.