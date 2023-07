Skrót meczu Stal Mielec - Cracovia 2:2. Niesamowita pogoń "Pasów" za wynikiem. Gospodarze tylko z remisem! [WIDEO]

- Druga połowa przebiegała zdecydowanie pod nasze dyktando. Paradoksem jest, iż ze zdobycia punktu na wyjeździe, uzyskanego w takich okolicznościach, powinniśmy się cieszyć. Jednak my czujemy niedosyt. Moim zdaniem przy wyniku 2:2 za mało "przycisnęliśmy" Stal. Gdybyśmy to zrobili, to byśmy wygrali