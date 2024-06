Skrót meczu Szwajcaria - Niemcy na Euro 2024. Gol dla gospodarzy turnieju na wagę pierwszego miejsca

Mecz Szwajcaria - Niemcy: skrót, gole

Mecz rozpoczął się od otwartej gry, z szybkimi akcjami po obu stronach, lecz brakowało groźnych sytuacji. Sytuacja zmieniła się po anulowanym przez VAR golu Roberta Andricha, co zmotywowało Szwajcarów do intensywniejszych ataków i tym samym zaowocowało bramką Ndoye. Niemcy odpowiedzieli kilkoma niecelnymi strzałami, nie zdołali jednak znaleźć drogi do bramki Szwajcarii.

W drugiej połowie Niemcy mieli przewagę, ale długo nie przekładało się to na skuteczne akcje. Obie drużyny dokonywały zmian, starając się wzmocnić swoje szeregi. Szwajcarzy mieli kilka okazji do podwyższenia wyniku, lecz brakowało im skuteczności. Ostatecznie, to Niemcy doprowadzili do remisu dzięki bramce Fuellkruga w doliczonym czasie gry. PAP

