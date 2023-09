Skrót meczu Widzew Łódź - Cracovia 2:0 [WIDEO]. Udany debiut Daniela Myśliwca. Zawodnik gości strzelił do własnej bramki

Bramki z meczu Widzew Łódź - Cracovia [WIDEO]

Bramka dla Widzewa padła w 36. minucie. Do siatki trafił Bartłomiej Pawłowski, który idealnie dołożył głowę do dośrodkowania autorstwa Fabio Nunesa. Dwie minuty później gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie, ale podanie na prawą stronę do Antoniego Klimka zostało w ostatniej chwili przecięte!

Początek drugiej połowy należał do Cracovii, która cały czas atakowała. W 53. minucie Virgil Ghita trafił w słupek, a kilka minut później Rapa zepsuł dobrą okazję "sam na sam".

Druga bramka dla Widzewa padła w 73. minucie. Piłkę do własnej siatki wpakował Jugas, który chciał być futbolówkę za linię końcową, ale zamiast tego strzelił samobója.