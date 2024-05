Skrót meczu Widzew Łódź - Lech Poznań. Bartosz Mrozek z fantastycznymi interwencjami, ale przyczynił się do straty bramki OPRAC.: Bartosz Głąb

Bartosz Mrozek uratował Lech Poznań przed wyjazdową porażką z Widzewem Łódź, ale jednoczenie to bramkarz Kolejorza przyczynił się do straty bramki, gdyż przy próbie interwencji we własnym polu karnym sfaulował przeciwnika i arbiter podyktował rzut karny. Nawet przełamanie Kristoffera Velde nie uratowało marzeń poznaniaków zachowaniu szans na grę w europejskich pucharach. Zobacz skrót meczu Widzew Łódź - Lech Poznań