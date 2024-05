Skrót meczu Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 1:3. Gole, bramki. Miedziowi znów zaskoczyli

Mecz Widzew - Zagłębie: skrót, gole

Gospodarze przed przerwą w zasadzie tylko raz zagrozili bramce zespołu Waldemara Fornalika i to w dość przypadkowej sytuacji. W 15. minucie debiutujący w wyjściowym składzie 18-letni Kamil Cybulski zaskoczył Sokratisa Dioudisa dośrodkowaniem, z którego wyszedł celny strzał i Grek z dużym trudem wybił lecącą pod poprzeczkę piłkę. Pozostałe uderzenia łodzian w pierwszej połowie były bardzo niecelne.

Do przerwy Zagłębie było dużo dojrzalszym zespołem. Nie dość, że goście nie pozwolili piłkarzom Daniela Myśliwca zagrozić swojej bramce, to do szatni mogli schodzić z przewagą trzech goli. W 43. minucie po akcji Bartłomieja Kłudki, w poprzeczkę trafił bowiem Tomasz Makowski.

Zagłębie Lubin wstrząsnęło Widzewem Łódź. Awans na ósme miejsce

Na początku drugiej połowy to Widzew z powodzeniem skontrował jednak rywala i zdobył kontaktową bramkę. W 49. minucie szybki atak wykończył wprowadzony po przerwie Łotysz Andrejs Ciganiks.

To zwiastowało emocje, bo łodzianie spisywali się lepiej niż w pierwszej połowie. Dążyli do wyrównania, jednak w ich akcjach brakowało jakości. Najlepszą okazję do zdobycia drugiego gola miał Portugalczyk Fabio Nunes, który w polu karnym minął dwóch obrońców Zagłębia, lecz jego strzał z bliskiej odległości obronił Dioudis. Grek bardzo dobrze spisywał się w bramce lubinian, wyłapując większość dośrodkowań piłkarzy Myśliwca. Po drugiej stronie boiska w 80. minucie dobrze przy strzale Tomasza Pieńki interweniował też Gikiewicz.