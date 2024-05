Skrót meczu Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Kuriozalna czerwona kartka i gol debiutanta na zakończenie kolejki PKO Ekstraklasy

Gole z meczu Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

Od pierwszych minut zdecydowaną przewagę mieli gospodarze i szybko mogli ją udokumentować golem, ale świetnie strzał z pola karnego Kacpra Chodyny obronił Aleksander Bobek. Kilka chwil później skrzydłowy Zagłębia nie był tym, co wykańczał akcję, ale tym co podawał. Adresatem prostopadłego zagrania na wolne pole był Dawid Kurminowski i bramkarz gości tym razem nie zdołał uratować swój zespół.

Gol nie zmienił obrazu gry. Lubinianie nadal mieli zdecydowaną przewagę i niemal bez przerwy przebywali na połowie gości. Sprawiedliwie trzeba dodać, że łodzianie nie bardzo kwapili się do ataków, sprawiali wrażenie zupełnie zniechęconych i ograniczali się do wybijania piłki oraz blokowania strzałów. Najlepszym zawodnikiem gości w tym fragmencie był Bobek, który nie mógł narzekać na nudę i co chwilę ratował swój zespół przed stratą gola.